/678489/مدرب-باشاك-شاهير-عن-ضم-تريزيجيه-سيكون-حلنا-في-المباريات

أشاد التركي إمره بلوز أوغلو، المدير الفني لباشاك شهير، بالدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، المنضم حديثا إلى صفوف الفريق، قادما من أستون فيلا الإنجليزي خلال الإنتقالات الشتوية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانتقل محمود حسن تريزيجيه لصفوف باشاك شاهير، من قبل أستون فيلا الإنجليزية، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

تصريحات مدرب باشاك شاهير التركي

وقال أوغلو في تصريحات عبر شبكة "dha" التركية: "أعتقد أن تريزيجيه والصفقات الجديدة سيقدمون مساهمات جادة للفريق".

وأضاف: "نحن سعداء بالتعاقد مع تريزيجيه، إنه لاعب جيد، وكل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم في سوق الانتقالات ذو جودة عالية".

وواصل: "الصفقات الجديدة من شأنها تحسّين جودة الفريق، تريزيجيه سيعطينا حلول أكثر في المباريات".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لقد قمنا بـ 5 تعاقدات جديدة، وهما مهمين جدًا للنادي، وأنا أشكر الإدارة على مساعدتها لنا".

عقد تريزيجيه مع باشاك شاهير

وجاء إنتقال الدولي المصري إلى باشاك شهير على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعدما كان خرج رئيس الفريق التركي منذ أيام وأعلن أنهم أتفقوا مع اللاعب للإنتقال لهم.

ونشر أستون فيلا على موقع التواصل الاجتماعي خبر انتقال تريزيجيه، متمنيين لهم التوفيق والنجاح، وأن يعود لهم بعد نهاية الإعارة.

أحمد حسام ميدو عن نهائي أمم إفريقيا 2021

تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، حول أحداث بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، وخسارة مصر أمام السنغال في اللقاء النهائي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "خسارة اللاعيبة دي ماتصعدش كأس العالم، والتاريخ مابيفتكرش صاحب المركز الثاني بعد خسارتنا أمام السنغال".

وأضاف: "محمد صلاح أول مرة يظهر بدور القائد الحقيقي وإحنا كسبنا قائد جديد، زي ما طول عمرنا في منتخب مصرعندنا أكثر من قائد في كل جيل".

وأختتم قائلاً: " المنتخبات غير الأندية ولازم نحافظ على كيروش عشان الراجل ده ذكي، ومنغلطش الغلطة اللي غلطناها مع هيكتور كوبر بعد كأس العالم".