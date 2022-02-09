أحمد السبكي: كابيتال ميد أول مدينة طبية متكاملة لتطوير منظومة الرعاية الصحية...

قام الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، صباح اليوم، بزيارة ميدانية لأول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال ميد»، والتي تعد مدينة طبية متكاملة لتطوير منظومة الرعاية الصحية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، كان في استقبال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال زيارته، اليوم، الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية ورئيس مجلس أمناء جامعة بدر ورئيس الجمعية المصرية لجودة الرعاية الصحية.

وأضاف البيان: عقب الزيارة الميدانية للمدينة الطبية «كابيتال ميد»، قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بعدة جولات تفقدية، استهلها بجولة تعريفية بجامعة بدر بالقاهرة، ومنها كليات الطب البشري وأقسامها المختلفة وقسم الطوارئ، العلاج الطبيعي، الفم والأسنان، وأقسام الطب البيطري، ثم جولة بمركز التعليم المستمر وقاعات وورش العمل والمحاضرات في إطار تبادل الخبرات بين الجانبين ، حيث تعد جامعة بدر هي أول جامعة مصرية تتقدم لتدريس معايير الاعتماد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي من منظمة "اسكوا"، كونها تضم كليات في مجال العلوم الطبية وهي "الطب البشري، الطب البيطري، طب الفم والأسنان، الصيدلة وتصنيع الدواء، العلاج الطبيعي، التكنولوجيا الحيوية، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية".

تأتي تلك الزيارة، في إطار مشروع بروتوكول التعاون الثنائي المشترك بين هيئة الرعاية الصحية وجامعة بدر في مجال تدريب القوى البشرية وتدريب الخريجين من جامعة بدر بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافة إلى تدريب القوى البشرية العاملين بالهيئة والتحاقها بعدد من البرامج الخاصة بالجودة ومكافحة العدوى والإدارة المالية وماجستير إدارة الأعمال.

فيما أكد «السبكي»، أن القطاع الصحي بمصر شهد طفرة نوعية كبرى، وأن ما حققه مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في جودة الخدمات الطبية المقدمة وبأحدث التقنيات العلاجية هو أحد المسارات الرئيسية لأعمال التطوير التي يشهدها القطاع الصحي بمصر من خلال استراتيجية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030، لافتًا إلى وجود 6 شراكات كبرى مع القطاع الخاص منذ بدء مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وثمن الدكتور أحمد السبكي هذه الشراكة بين هيئة الرعاية الصحية شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، والتي تعد انعكاسًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتأهيل وتعزيز المناخ للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستحقق الاغراض المتبادلة بين الجانبين سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الاقتصادي، مؤكدًا دعم الهيئة لكل مشروعات الهيئة في القطاع الخاص باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية، لافتًا أن "كابيتال ميد" ستكون أول مدي عنوانًا للسياحة العلاجية في العاصمة الإدارية الجديدة

ومن جانبه، ثمن الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية ورئيس مجلس أمناء جامعة بدر ورئيس الجمعية المصرية لجودة الرعاية الصحية، دور هيئة الرعاية الصحية في تطوير جودة الرعاية الصحية في مصر، والتميز الإكلينيكي لمنشآت هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا أن كابيتال ميد أول مدينة طبية متكاملة لتطوير منظومة الرعاية الصحية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بطاقة استيعابية 4000 سرير .

شمل وفد هيئة الرعاية الصحية الذي ترأسه الدكتور أحمد السبكي "رئيس مجلس إدارة الهيئة" خلال زيارته لجامعة بدر بالقاهرة، كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس الإدارة، أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور فريد محرم، المستشار الاقتصادي للهيئة وعضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتور مجدي بكر مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حنفي، مستشار الهيئة للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور جمال رطبة، المستشار المالي للهيئة، والدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي للهيئة والمشرف على إدارة الإعلام والتوعية الصحية، والدكتورة شيماء عبدالله، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

ويشار أن المدينة الطبية تعد أكبر مدينة طبية متكاملة فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا؛ تحت اسم "كابيتال ميد"CAPITALMED فى مدينة بدر أمام العاصمة الإدارية مباشرة باستثمارات تتجاوز (25) مليار جنيه والمملوكة لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى منها خلال 2022، حيث من المقرر أن تشمل المرحلة الأولى مجمع عيادات بطاقة 170 عيادة تخصصية، بينما سيتم خلال باقي المراحل استكمال (16) مبنى عبارة عن: " مستشفى جامعى سعة 375 سريرا لكل التخصصات، ومستشفى للتأهيل وجراحات التجميل والتعافى، ومستشفى متقدم لعلاج الإصابات والحوادث، ومستشفى للطب الشخصى المتقدم، ومستشفى لنقل وزرع الأعضاء، ومركز محاكاة متقدم للتدريب وللتعليم الصحى والطبى المستمر، ومستشفى افتراضى، و11 مستشفى تخصصيا، ومحطة خدمات مركزية، ومبنى التحكم والإدارة، ومركز لرعاية المسنين وللرعاية الطبية والصحية طويلة الأمد، وفندق، ومول ومركز تجارى".