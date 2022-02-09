محافظ دمياط تعتمد حركة مديرى الإدارات التعليمية

جدة - نرمين السيد - اعتمدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم، بشأن تكليف مديرين جدد، لتيسير أعمال عدد من الإدارات التعليمية؛ لضخ دماء جديدة فى المنظومة التعليمية والارتقاء بها على النحو المطلوب.





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