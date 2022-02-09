عبد الماجد الأحمر: الصعيد يشهد طفرة تنموية في عهد الرئيس السيسي بعد سنوات من التهميش«فيديو»

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خلال حواره لموقع دوت الخليج..

قال الدكتور عبد الماجد الاحمر، أمين سر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن محافظة قنا من المحافظات التي تأمل حدوث طفر تنموية شاملة فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مشيدا بتوجه الدولة و القيادة السياسية نحو التنمية فى محافظات الصعيد وعمل طفر تنموية فى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بما يقدم حياة كريمة، مؤكدا أن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال السنوات الماضية تجاه تنمية محافظات الصعيد، تمثل طفرة غير مسبوقة على أرض الصعيد.

تعليق الناءب أحمد عبد الماجد الأحمر علي المشروعات التنموية فى الصعيد

وأضاف النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، أمين سر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال حواره بموقع دوت الخليج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل إحياء الأمل في محافظات الصعيد بعد معاناة لسنوات طويلة من التهميش والجهل والفقر المدقع، موضحا أن جميع محافظات الصعيد كانت تعاني أيضا من عدم وجود رؤية متكاملة للنهوض بها وكانت تعاني من فقر كبير علي مستوي الخدمات وفرص العمل، مشيرا إلى حديث الرئيس السيسي خلال افتتاحات محافظة قنا ومحور الشهيد باسم فكري الذي يربط بين مدينتي النقادة وقوص، حيث انه يعتبر عيد قوميا عند أهالي محافظة قنا لأنه عكس اهتمام القيادةالسياسية بالمحافظة.

مواجهة فيروس كورونا المستجد

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية ولقيادة السياسية، بذلت جهودا كبيرة فى التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى ان الدولة عملت على توفير اللقاحات المضادة للفيروس، فضلا عن اطلاق ابليكيشن الكتروني يساعد فى سرعة التسجيل لتلقي اللقاح وتوفير مراكز للتلقي على مستوى الجمهورية، وأمداد القطاع الصحي بالمستلزمات الطبية اللازمة للتصدي لانتشار الفيروس، كاللقاحات والاجراءات الاحترازية من مواد مطهرة وكمامات، فضلا عن سد العجز فى عدد أسرة العناية المركزة ومستشفيات العزل، والتي تجاوزت تلك التي كانت موجوة فى عام 2020.

وأشاد النائب عبد الماجد الأحمر، بخطة الدولة المصرية والقيادة السياسية، ممثلة فى وزارة الصحة، بما تم فى ملف فيروس كورونا وكيفية إدارة الأزمة، فضلا عن تقديم الدعم العيني والنقدي للاطقم الطبية، موضحا أن الدولة المصرية نجحت فى التصدي لانتشار الفيروس بالمقارنة بدول اخري اضطرت إلى الاغلاق التام، مما تسبب فى خسائر كبيرة فى اقتصادها.

مجهودات النائب عبد الماجد الاحمر فى ملف الصحة فى محافظة قنا

أكد النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، أمين سر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، أن الملف الصحي على رأس أولوياته خلال دور الإنعقاد الثاني بمجلس الشيوخ من الفصل التشريعي الأول،لافتا إلى تقدمه بعدد من الاقتراحات برغبة منها:

-اقترارح برغبة بشأن تأخر تنفيذ مبني طوارئ مستشفي قنا العام، والتي تم وضع حجر الأساس لها بحضور المحافظ.

-اقتراح برغبة بشأن استمرار اغلاق مستشفي الرمد بقنا.

-اقتراح تنفيذ محور عرضي بمدينة قنا وتم مناقشته فى لجنة الاسكان بالشيوخ، وأوصت بتشكيل لجنة لدراسة الاقتراح على ارض الواقع من خلال 3 مقترحات للمحور جنوب وشمال قنا لاستغلال كوبري الفوسفات او توسعة كوبري دندرة لملائمة كثافة الحالة المرورية.

-اقتراح برغبة بشأن الآثار الجانبية لاشتراطات البناء الحديثة.

وثمن النائب عبد الماجد الاحمر، أمين حزب الشعب الجمهوري فى محافظة قنا، التعاون المثمر بين السلتطين التنفيذية والتشريعية، لافتا إلى تنظيم عدد من القوافل الطبية فى مختلف لتخصصات الصحية، مشيدا بالتعاون بين كافة القوى والاحزاب السياسية وعلى رأسها حزب مستقبل وطن بما يعود بالنفع على المواطنين.