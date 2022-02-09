/678476/بتشيرت-فطوطة-دنيا-سمير-غانم-ونجلتها-يستعيدان-ذكريات-والدها-الراحل

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعها بابنتها، مرتدين جاكت «فطوطة»، إحدى الشخصيات الشهيرى الذي قدمها والدها الراحل.

دوت الخليجيرصد إطلالة دنيا سمير غانم ونجلتها بتشيرت فطوطة

وتعد هذه هي المرة الثانية لعائلة سمير غانم، في إحياء ذكرياته مع شخصيته الدرامية الشهيرة فطوطة، فسبق وارتدى حسن رداد جاكت مشابه لدنيا وابنتها، وشاركها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، هو الآخر.

تشيرت فطوطة بين عائلة سمير غانم وباقي النجوم

كما أحيا محمود الليثي ذكريات سمير غانم مع فطوطة، من خلال ارتدائه تشيرت يحمل صورة الشخصية الشهيرة على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الأخيرة.

موعد طرح تسليم أهالي لدينا سمير غانم

من ناحية اخرى، كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن موعد عرض فيلمها الجديد «تسليم أهالي»، وذلك من خلاص خاصة ستوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وردت دنيا سمير غانم على سؤال جاء إليها، عن موعد طرح فيلمها الجديد تسليم أهالي، لتجيب: في عيد الفطر إن شاء الله.

ويشارك في فيلم تسليم أهالي، كلا من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، أحمد فتحي، محمد أوتاكا، عمرو وهبة، عبد الله مشرف، وإنتاج هشام جمال، وإخراج خالد الحلفاوي.

دنيا سمير غانم وقصيدة بلادي اسلمي

وكانت قد أعربت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم عن سعادتها بالمشاركة في أغنية «بلادي اسلمي»، والتي تغنت بها ضمن احتفالية قادرون باختلاف الذي أقيمت منذ أيام ليست بالقليلة احتفالا بيوم ذوي الهمم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قصيدة بلادي اسملي ضمن المقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي

اتي ذلك بعدما وضع القصيدة ضمن منهج اللغة العربية المقرر على الصف الرابع الابتدائي، فكتبت سمير غانم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «بلادي أسلمي نصّ بيتدرس في رابعة ابتدائي، والحمد لله فخورة جدًا إني شاركت في العمل المؤثر ده، اللي كان الهدف منه كله، خير وحب، وببارك كل صناع العمل، وببارك من قلبي لكل صناع الأغنية»