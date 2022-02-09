/678473/نسرين-طافش-تعلن-عن-مشاركتها-في-السباق-الرمضاني-من-خلال-مسلسل-سوري

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش عن أعمالها القادمة بالسباق الرمضاني بموسم 2022، عبر صفحتها الشخصية من خلال إطلالة جذابة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الفنانة السورية نسرين طافش فى رمضان 2022

ونشرت نسرين طافش عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” عدد من الصور خلال إطلالة سورية جذابة، لتكشف عن العمل الفني الذي سوف يتم عرضوا فى رمضان قائلة::”انتظروا قصة عزيزة فاتنة عصرها مع جوقتها في أحداث مشوقة من الزمن الجميل في مسلسل جوقة عزيزة في شهر رمضان المبارك مع الفنان القدير سلوم حداد و نخبة من نجوم الدراما السورية والعربية”.

وأضافت نسرين: “ والمسلسل من إخرج المبدع تامر إسحاق، وتأليف المبدع خلدون قتلان، إنتاج شركة غولدن لاين، تصميم الأزياء لوسي وعلاء سركيس”.

تفاصيل مسرحية عائلة كازانوفا

وفى وقت سابق، شاركت الفنانة السورية بمسرحية جديدة حملت عنوان “عائلة كازانوفا” ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتعد مسرحية "عائلة كازانوفا" بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثه في إطار فانتازى في زمن غير الزمن الحالي، ومقرر بدء عرض المسرحية يوم الأربعاء المقبل 2 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.

وتخوض الفنانة اللبنانية نسرين طافش تجربة فنية جديدة من خلال عمل غنائي جديد يجمعها بالفنان والمطرب خالد سليم، من خلال الأغنية الدعائية لفيلمها الجديد.

فيلم «في القلب» لنسرين طافش وخالد سليم

«في القلب» بطولة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

والفيلم يشهد عودة خالد سليم للسينما بعد غياب، وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسي، ولم تحدد الجهة المنتجة موعد نهائى لطرحه فى السينمات.

نسرين طافش تعتذر عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل «المداح»

هذا وأعلنت نسرين طافش اعتذارها عن بطولة الجزء الثاني من مسلسل «المداح»، لارتباطها رسميًا بمسلسل آخر في بلدها سوريا حيث يصعب عليها التنسيق بينهم.

فغردت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "‏اعتذرت عن المشاركة في مسلسل ‎المداح الجزء الثاني بعد إعلان الشركة المنتجة بارتباطي رسميًا بمسلسل آخر وهو ‎جوقة عزيزة في سورية".

نسرين طافش تستعد لطرح أزمة قلبية

على الصعيد الآخ، تستعد كلا من الفنانة نسرين طافش والفنان خالد سليم للتعاون لأول مرة في عمل سينمائي جديد بعنوان «أزمة قلبية» إذ بدأو في تصوير أولى مشاهد العمل، ترقبا لطرحه خلال موسم الأقلام الشتوية.

وأحتفلت الفنانة نسيرين طافش عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بالبدء بتصوير فيلم «أزمة قلبية»، فكتبت: “"مساء الفل من القاهرة ام الدنيا .. بدأنا اليوم بعون الله، تصوير فيلم (في القلب) مع النجم الراقي خالد سليم و المخرج المبدع مرقس عادل انتاج شركة ريماس للانتاج الفني للدكتور اسحاق ابراهيم، سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ و د.عادل مرسي".