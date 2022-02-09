السكة الحديد تكشف تفاصيل تصادم قطار بـ"اتوبيس نقل عام " بالسويس

/678471/السكة-الحديد-تكشف-تفاصيل-تصادم-قطار-بـاتوبيس-نقل-عام--بالسويس

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في تمام الساعة 2.20 أثناء مسير قطار فوارغ حاويات بكم 11 بين بلوكي السماد و السادات خط السويس - العين السخنة ، فوجئ السائق بعبور أتوبيس نقل عام يحمل رقم (5653 ط-س) تابع لمحافظة السويس من مكان غير معد للعبور وتم إطلاق التحذيرات لسائق الأتوبيس ولم يستجب ، مما أدي إلي احتكاك جانب جرار القطار بمقدمة الأتوبيس ، أسفر عن ذلك إصابة 9 ركاب بكدمات خفيفة وتم نقلهم لمستشفي السويس العام .

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وناشدت الهيئة قائدى المركبات الالتزام بتعليمات السلامة المرورية واتباع الإرشادات الخاصة بها وعبور السكة من الأماكن المخصصة لذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير القطارات. وكانت هيئة السكة الحديد أعلنت اليوم عن استقبالها خلال أيام دفعة من العربات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها ضمن صفقة الـ 1300 عربة، التي تقوم بتصنيعها شركة ترانسماش هولدينج الممثل للتحالف الروسى المجرى، خلال أيام.

وأشارت الهيئة إلى أن الاتفاق مع شركة ترانسماش هلوينج يتضمن تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة درجات أولى وثانية وثالثة تأتى على دفعات شهرية، وتشمل الـ 800 عربة 500 درجة ثالثة مكيفة تدخل مصر لأول مرة، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى أن الاتفاق يضم أيضا500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية (عادية) وصل منها 478 عربة عادية و37 عربة درجة ثالثة مكيفة حتى الآن.

الصفقة الأكبر في تاريخ الهيئة

وتصل تكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ الهيئة تصل إلى 1.065 مليار يورو يتم تمويلها عبر قرض ميسر مقدم من بنك اكزيم المجرى وبنك اكزيم الروسي، ومخطط اكتمال توريدها نهاية عام 2023، حيث تستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة بواقع 35 عربة شهريا، ومع اكتمال وصول العربات العادية أو ذات التهوية الديناميكية يبدأ توافد العربات المكيفة بأنواعها المختلفة.

إدخال الخدمة قطارات جديدة شهريا

وتعمل هيئة السكة الحديد على إدخال الخدمة قطارات جديدة شهريا قادمة ضمن صفقة الـ 1300 عربة بمتوسط 3 قطارات كل شهر، حيث تعمل القطارات الجديدة على الخطوط الرئيسية فقط، حيث تحل محل العربات الحالية المكيفة والعادية التى يتم نقل بعضها للعمل على الخطوط الفرعية وخطوط الضواحى، وتعمل حاليا هذه القطارات على خطوط الصعيد (القاهرة ـ أسوان والعكس) والقاهرة ـ الإسكندرية والعكس والقاهرة ـ ايتاى البارود والعكس والقاهرة ـ الزقازيق ـ المنصورة والعكس والقاهرة ـ الإسماعيلية.