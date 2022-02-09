/678467/بيان-هام-من-اللجنة-العليا-المشرفة-على-انتخابات-الزمالك

أصدرت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الهيئات الرياضية، بيان بشأن انتخبات الزمالك التي ستقام يوم الجمعة القادمة 11 فبراير من الشهر الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن مرتضى منصور بأنه سيقيم مؤتمر صحفي غداً بنادي الزمالك للإعلان عن كافة التفاصيل حول عملية التصويت الإنتخابي، وشرحها لأعضاء الجمعية العمومية بشأن انتخابات نادى الزمالك.

وستقام عملية التصويت الإنتخابي داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة.

بيان اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الهيئات الرياضية

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشكلة للإشراف على انتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية برئاسة المستشار عبدة عطية الأودن عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق في ضوء التفويض الصادر لها من اللجنة الأوليمبية المصرية عن جاهزية كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات نادى الزمالك والمقرر عقدها يوم الجمعة المقبل الموافق 11 فبراير 2022. وتوضح اللجنة أنه تم الاستقرار على إدارة العملية الانتخابية بنادى الزمالك تحت مظلة الإشراف القضائي الكامل ، مع اتخاذ كافة الإجراءات وسبل تأمين الناخبين وحسن سير العملية الانتخابية من خلال كافة الجهات الأمنية الرسمية المعنية ، إضافة إلى الإشراف الإدارى من خلال الجهة الإدارية المختصة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة.

وإذ تؤكد اللجنة على اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء تواجد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وذلك حفاظاً على سلامة جميع الأطراف المعنية.

انتخابات الزمالك

وتراقب اللجنة عن قرب حرص والتزام كافة الأطراف من مرشحين وناخبين وجهات معنية بالإشراف على سير الإجراءات ، وذلك في ضوء الرغبة الأكيدة لدى اللجنة العليا لضمان إجراء الانتخابات في أجواء هادئة وبما يتناسب مع حجم وتاريخ وعراقة نادى الزمالك وجمعيته العمومية، وكذلك ضمان كافة جوانب النزاهة والشفافية والحيادية والعدالة الانتخابية بين المرشحين وبما يضمن ويصون حقوق أعضاء النادى العريق في اختيار من يمثله خلال السنوات الأربع المقبلة.

نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منذ قليل، بيان مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بعد خسارة ممدوح عباس القضية التي قدمها في السابق هو وقائمته، على مرتضى.