حياة كريمة.. 350 طليعا يشاركون فى فعاليات المؤتمر الوطنى للنشء بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الشباب والرياضة، أن المؤتمر الوطنى للنشء تحت شعار "بناء جيل" بمحافظة القاهرة، شارك به 350 طليعا من مراكز الشباب بالمحافظة، وتقام فعالياته بمركز شباب الجزيرة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبالتعاون والتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، الاتصالات، الثقافة، الدولة للإعلام، التخطيط، والشئون المعنوية، والدفاع الشعبى والعديد من الجهات المجتمعية المتخصصة فى محاور المؤتمر.





من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن المؤتمر الوطنى للنشء يستهدف تنمية وعى ومدارك النشء وتنمية مهاراتهم وهو ما يتماشى مع سياسة ورؤية الوزارة التى ترتكز على صقل مهارات النشء والشباب وتنمية مهاراتهم، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تمكين الشباب والنشء والعمل على تأهيليهم وتثقيفهم لخلق جيل قادر على قيادة الوطن. ولفت إلى أن المؤتمر يهدف لخلق حالة من الحراك على مستوى الأنشطة، والمناقشات الحوارية مع النشء على مستوى جميع محافظات الجمهورية تنفيذا لفعاليات المؤتمر، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتنفيذ برنامج المؤتمر وفق الجدول الزمنى فى جميع المحافظات، والحرص على مشاركة واستفادة أكبر عدد من أبناء مصر من المؤتمر. ويهدف المؤتمر إلى تكوين مجموعات "قادة المجتمع المصرى" من النشء المصرى بالمحافظات المختلفة من ترشيح وزارة الشباب والرياضة لتكون هذه المجموعات هى أساس عمل المؤتمر، وتأهيل وتدريب المجموعات من مختلف محافظات الجمهورية على مجموعة من التدريبات والمهارات القيادية وتنفيذ الأنشطة والتدريبات من النشء (تثقيف الأقران)، وتنفيذ عدد من التدريبات التأهيلية لمستهدفين من النشء داخل مراكز الشباب والمدارس فى المناطق المهمشة على مهارات حياتية وقيمية مختلفة داخل محافظات الجمهورية من خلال "قادة المجتمع".

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