الرعاية الصحية توقع عقد أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، بروتوكول تعاون، اليوم الأربعاء، لإدارة وتشغيل أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة (كابيتال ميد)، فضلا عن التعاون بالمجالات التنموية المختلفة فى الرعاية الصحية والسياحة العلاجية ما يضمن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للقطاع الصحى وفقا لاستراتيجية مصر 2030.





وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مراسم توقيع البروتوكول اليوم أن التعاون مع شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية يمثل أهمية كبيرة لدعم المشروعات التنموية المشتركة بمجالات الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنها أحد المؤسسات الطبية المرموقة بالدولة التى تملك القدرة والكفاءة العلمية والفنية للمساهمة فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة بالقطاع الصحى ومشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية ستقدم خبراتها فى بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل دوائر الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة لإدارة وتشغيل أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة (كابيتال ميد)، كما أكد أن شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية ستلعب دورا هاما فى تعزيز دور الهيئة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية مطابقة لأعلى معايير الجودة العالمية، وهو ما يعمل على تحقيق الصالح العام لقطاع الرعاية الصحية فى مصر وتحقيق أعلى مستوى رعاية صحية للمواطنين واستكمال نجاحات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأكد السبكى، سعى الهيئة العامة للرعاية الصحية نحو التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الداعمة لتنفيذ رؤية مصر 2030، فيما يتعلق بمحور الصحة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة لتطوير المنظومة الصحية للمواطن المصرى من خلال بناء نظام صحى متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز وتحسين المؤشرات الصحية وذلك من واقع مسئوليتهم المجتمعية.

وتابع أن التعاون مع شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية فى نقل الخبرات لإدارة وتشغيل مشروع أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة يهدف للنهوض بمستوى خدمات الرعاية الصحية المتكاملة فى مصر والوطن العربى والشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تطبيق المعايير العالمية المعمول بها للجودة وأمن وسلامة المرضى باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى هذا المجال، وتقديم خدمات رعاية صحية متخصصة تلبى احتياجات المجتمع، مشيرا إلى أن المشروع يسهم فى تقديم رعاية صحية بمستويات عالمية لجميع دول المنطقة ويضع مصر مرة أخرى على خريطة السياحة العلاجية.

ومن جانبه، ثمن الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، دور هيئة الرعاية الصحية فى إحداث نقلة نوعية على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، وتوفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية الشاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، لافتا إلى تأثير هذا الدور فى إعادة الأمل عند المصريين فى تطبيق التغطية الصحية الشاملة بأعلى المعايير العالمية، ورفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق رؤية مصر 2030 فى النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة.

ولفت إلى أن بروتوكول التعاون مع هيئة الرعاية الصحية يأتى فى إطار الاستفادة من خبرات الهيئة لإدارة وتشغيل مشروع أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن هذا المشروع غير مسبوق ولا يوجد له مثيل فى المنطقة والهدف منه مركز إقليمى يقدم رعاية صحية بمستويات عالمية لجميع دول المنطقة ويضع مصر مرة أخرى على خريطة السياحة العلاجية.

وشهد توقيع البروتوكول، الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية ورئيس مجلس أمناء جامعة بدر ورئيس الجمعية المصرية لجودة الرعاية الصحية، فيما وقع البروتوكول، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلا عن الهيئة، والدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر بالقاهرة، كممثلا عن الشركة.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، صباح اليوم، أجرى زيارة ميدانية إلى (كابيتال ميد)، أول مدينة طبية على مساحة 140 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستشمل (16) مبنى، وتضم مجموعة من المستشفيات منها "للتأهيل وجراحات التجميل والتعافى"، "للطب الشخصى المتقدم"، "لنقل وزراعة الأعضاء"، وكذلك مركزا للعلاج المتقدم للإصابات والحوادث، إضافة إلى مجمع للعيادات الطبية بعدد (168) عيادة تخصصية مختلفة، ومركز محاكاة متقدما للتدريب وللتعليم الطبى المستمر، ومستشفى افتراضيا، و(11) مستشفى تخصصيا.