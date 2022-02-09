الشرقية: قبول 14 ألف طلب لتقنين الأراضى أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن إدارة الأملاك فى المحافظة تلقت 17 ألفا و342 طلبا من المواطنين لتقنين أوضاعهم، وتم قبول 14 ألفا و416 طلبا ورفض 2926 طلبا غير صالح للتقنين وتم تحرير 9000 عقد فى مراكز المحافظة ووصل عدد العقود المنتظر تحريرها إلى 2508.





ووجه المحافظ، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، مدير إدارة الأملاك محمود متولى، بسرعة الانتهاء من ملف تقنين الأراضى أملاك الدولة وفحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقا للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة. وشدد المحافظ، على سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة وتحصيل مستحقات الدولة لاسترداد حقها والشعب كاملا، مشيرا إلى أن ملف تقنين أراضى أملاك الدولة يعد من الملفات الحيوية، ولابد من تطبيق الجدية والحزم فى إدارته ولا تهاون فيه. وقال إنه يتم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضى وموجات الإزالات للتعديات وتحرير التقارير الخاصة بهذا الشأن، بجانب متابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

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