محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة تعارضات تطوير طريق جوزيف تيتو

جدة - نرمين السيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال إزالة تعارضات تطوير طريق جوزيف تيتو من كوبرى الحرفيين حتى الطريق الدائرى، والذى تنفذه أجهزة الدولة بمنطقة شرق القاهرة، ضمن خطة تطوير الطرق وفتح شرايين جديدة بالقاهرة الكبرى وحل الأزمات المرورية وتوفير الوقت، والحفاظ على البيئة.





ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق. رافق المحافظ فى جولته إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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