آخر أخبار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد عودتهم.. "شو إعلامي"

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آخر أخبار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد عودتهم تشغل الرأي العام خلال الساعات الماضية حيث أن آخر أخبار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد عودتهم اصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا .

دوت الخليج

آخر أخبار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

اصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ قليل بيانًا إعلاميًا لتكشف خلاله آخر أخبار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد عودتهم و قالت في البيان أنها تنفي كل ما تردد و عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية .

واستكملت الحديث عن آخر أخبار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد عودتهم وقالت أنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الألتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو السعادة بالجديد من الأغاني .

آخر أخبار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

و نفى حسين حبيب والد حسام حبيب آخر أخبار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد عودتهم و كشف في تصريحات خاصة انفرد بها موقع دوت الخليج أن لا صحة لما يتم تداوله حول آخر أخبار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد عودتهم وعودتهما ، حيث أكد أن ابنه لا يفكر في العودة نهائيًا .

وقال والد حسام حبيب لـ دوت الخليج : ابني مرجعش للفنانة شيرين عبد الوهاب و مش هيرجع و مش بيحاول حتى يرجعلها "، و هذا ما نفته شيرين عبد الوهاب في البيان الاعلامي الذي اصدرته عن آخر أخبار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد عودتهم و نفت خبر عودتها للفنان حسام حبيب

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حسام حبيب يصنع شو

و أكد مصدر لـ دوت الخليج أن حسام حبيب هو من فعل و صنع هذه الاخبار كي يتصدر التريند من أجل ظهوره اعلاميا حيث أن المصدر أكد أن حسام حبيب سيعود فنيًا خلال الفترة المقبلة و لهذا آخر أخبار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد عودتهم و لهذا نفت شيرين عبد الوهاب الاخبار المتداولة حول عودتها للفنان حسام حبيب .