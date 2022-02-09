/678412/وزير-الرياضة-يشيد-بأداء-الأهلي-في-مونديال-الأندية-بالإمارات

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن النادى الأهلى والذى يمثل مصر فى منافسات بطولة العالم للأندية المقامة حاليا بالعاصمة الإماراتية "أبو ظبى قدم أداء مشرفا وحقق نتائج طيبة رغم الخسارة الأخيرة من بطل أمريكا الجنوبية وكسب احترام وتقدير جماهير الكرة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ورغم الظروف الصعبة التى خاض المنافسات فى ظلها سواء فيما يتعلق بضغط المباريات وكذلك وجود عناصر أساسية ضمن صفوفه مع المنتخب الوطني والذى خاص منافسات ماراثونية ببطولة الأمم الأفريقيه وكذلك تعرض العديد من لاعبيه للإصابات الا أن النادى الأهلى استطاع رغم كل تلك الظروف تحقيق الفوز فى مباراته الاول والوصول الي نصف النهائي والتى لم يوفق فيها إلا أننا أمام فرصة سانحة لتحقيق إنجاز كبير والحصول على الميدالية البرونزية بالبطولة العالمية.

وزير الرياضة يشيد بأداء الأهلي بالبطولة

وأكد وزير الشباب والرياضة أن النادى الأهلى أدى أداء مشرفا فى البطولة سواء أمام فريق مونتيري بطل المكسيك وكذلك أمام بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية رغم الخسارة.

مشيرا أن النادى الأهلى قادر على تحقيق الفوز فى مباراته المقبلة وتحقيق الميدالية البرونزية وإسعاد جماهير كرة القدم المصرية.

الدور الوطني نحو النادي الأهلي

وأكد على الدور الوطني الكبير الذى يؤديه النادى الاهلي ومختلف الانديه المصرية خلال مشاركاتها فى المنافسات الدولية والقارية وكذلك من خلال إمداد المنتخب بالعناصر الواعدة المؤثرة والتى تساهم مع المحترفين بمختلف الأندية الخارجية فى تحقيق الإنجازات المختلفة للمنتخبات المصرية سواء الأوليمبية أو الوطنية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن منظومة كرة القدم المصرية بدءا من المنتخب الوطني وكافة الأندية المصرية قادرة على تحقيق الانجازات وحصد الألقاب التى تسعد الجماهير المصرية.

جماهير الرياضة المصرية

وهو الأمر الذى لمسته جماهير الرياضة المصرية خلال مشوار منافسات المنتخب الوطني لكرة القدم ببطولة الامم الافريقيه ووصوله لنهائى البطولة القارية عن جدارة واستحقاق وهو ما استحق احترام الجميع فى الداخل والخارج.

وطالب وزير الرياضة جماهير الكرة المصرية بتشجيع ومساندة النادى الأهلى فى مباراته المقبلة من أجل الفوز وتحقيق الميدالية البرونزية بالبطولة العالمية ولتستعد لتحتشد أيضا خلف المنتخب المصري خلال المباراتين المرتقبتين مع نظيره السنغالي من أجل حصد بطاقة التأهل لمنافسات كأس العالم لكرة القدم.