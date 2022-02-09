نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز شقق الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٢ لمتوسطي الدخل بالتمويل العقاري والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز شقق الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٢ كشفت مي عبد العزيز المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للإسكان عن تفاصيل الحجز في الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للأفراد متوسطي الدخل ضمن مبادرة البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري وتتوفر الوحدات في عدد من المدن الجديدة وهي العبور الجديدة واكتوبر الجديدة والقاهرة الجديدة وبدر ودمياط الجديدة والشروق وحدائق اكتوبر وناصر والمنيا الجديدة ويجب علي المتقدم دقع مبلغ جدية الحجز البالغ 40 ألف جنية مصري وسوف نستعرض الأن مساحات الوحدات السكنية وثمن الوحدة والشروط الواجب توافرها من أجل الحصول علي شقق الاسكان الاجتماعي.

مساحة وسعر الوحدات السكنية ٢٠٢٢

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن مساحة هذه الوحدات السكنية ٢٠٢٢ تبدأ من ١٠٠ متر وحتى ١٥١ متر. وأوضحت مي عبد الحميد أن سعر هذه الوحدات يبدأ من ٤٥١ ألف جنيه وحتى ١٩٠٠٠٠٠ جنيه. وأضافت أن تسليم الوحدات سيكون على المفتاح، حيث يمكن للمواطنين أن ينزلوا على أرض الواقع ليشاهدوا الشقق بأعينهم وتبدأ مقدمات الحجز من ١٠٪ في المية وحتى ٢٥٪ من سعر الوحدة.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

طبقا لمبادرة البنك المركزي المصري ذكرت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. أنه يوجد عدد من الشروط للمواطنين المتقدمين للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي ضمن الإعلان المطروح ومن هذه الشروط:

١- لا يحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات.

٢- أن لا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة وحده سكنية أو قطعة أرض سكنية أيا كان نوعها في المدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين.

٣- ألا يكون المتقدم أو الاسرة قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير ٢٠١٤ أو ديسمبر ٢٠١٩.

٤- يجب أن يتقدم الشخص ببيانات ومستندات صحيحة عند الحجز.

٥- يحق للصندوق أو الجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي.

٦- أن يكون المتقدم شخص طبيعي مصري الجنسية لا يقل سنه عن ٢١ سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

٧- أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

٨- ألا يزيد سنه عن سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

٩- ألا يزيد سن المتقدم لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة.