وزارة التموين: 600 محل يدخلون الأوكازيون الشتوى والتخفيضات تصل إلى 50%

أصدرت مديريات التموين والتجارة الداخلية التصاريح للمحلات التجارية الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون الشتوى 2022 بالمحافظات المختلفة، لافته وأن من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها فى الأسعار دون إلزامها بأى نسبة فى التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، شريطة ان يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات.

حيث وصل عدد المحلات التى شاركت فى الأوكازيون الشتوى فى أول يوم من انطلاقة تقرب من 600 مخل منهم 528 محل قطاع خاص والآخر قطاع عام واستثمارى، وأنه يتم تقديم تخفيضات فى أسعار المنتجات وفقا لرغبة المحل المشارك شريطة أن تكون نسبه التخفيضات حقيقية وهى نفس النسبة التى يتم الإعلان عنها.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المديريات بضرورة تيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الشتوى 2022 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون ، فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون.

وأصدرت وزارة التموين نشرات توعوية إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال فترة الشراء في فترة الأوكازيون الشتوي ، للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها مشاهدة "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها، وكذلك التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين، للحصول على الحق فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات كما أكدت الوزارة، على المواطنين الشراء من الأماكن المرخصة حفاظا على حقوقهم، وأيضا خلال فترة الاستبدال وفقا للقانون والابتعاد عن الأماكن مجهولة المصدر.

وحذر جهاز حماية المستهلك، من التلاعب فى عروض تخفيضات الأسعار خلال فترة الأوكازيون الشتوى، حيث ستقوم لجان الضبطية القضائية بالمرور على المحلات المشاركة فى التخفيضات، ومن يثبت تلاعبه سيتم تحرير محاضر واحاتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة