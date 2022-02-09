وزير الخارجية سامح شكري يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مالطا

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 9 الجاري، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المالطي "إيفارست بارتولو" وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر ومالطا.
وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا ملفات العلاقات الثنائية وسبل دفعها قدماً، خاصة في ظل الوتيرة المتميزة التي تشهدها تلك العلاقات في شتى المجالات، والدعم المتبادل في المحافل الدولية. كما رحب الوزيران في هذا السياق بتكثيف آليات التشاور السياسي بين الجانبين من خلال الارتقاء بوتيرة الزيارات المتبادلة على كافة الأصعدة، والدفع قدماً بمناحي العمل نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
هذا، وأضاف السفير حافظ أن الوزيرين تبادلا الرؤى كذلك حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق من أجل استمرار الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقيّن.
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