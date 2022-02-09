عميد طب جامعة هارفارد يشيد بـ «100 مليون صحة»

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الدكتور أجاى سينج مساعد عميد كلية طب جامعة هارفارد، بمقر ديوان عام الوزارة، مساء أمس الثلاثاء، وذلك لبحث سبل التعاون فى تبادل الخبرات العلمية والبرامج التدريبية والأبحاث الإكلينيكية.





واستعرض الوزير خلال الاجتماع، برامج التعاون القائمة مع جامعة هارفارد الأمريكية، منذ انطلاقها عام 2019، والتى اجتازها 1600 خريج خلال العام الواحد، وتقوم بموجبها «هارفارد» بتدريب الأطباء المصريين وثقل مهاراتهم.

وناقش الوزير، زيادة التعاون فى تبادل الخبرات، وبرامج التدريب فى مجال الأبحاث الإكلينيكية، وإعداد الكوادر الطبية، فضلًا عن تدريب المدربين من الفرق الطبية، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية وفقًا لاحتياجات الأطباء المصريين، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الطبية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الوزير على أهمية التعاون مع جامعة هارفارد فى مجالات اعتماد الامتحانات والشهادات الطبية فى مصر، بالإضافة إلى تقديم برامج الماجستير للأطقم الطبية فى مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع الدكتور أجاى سينج، إمكانية الاتفاق على برامج تدريبية فى تخصصات دقيقة ومستحدثة، تقدمها جامعة هارفارد لطلاب كليات الطب فى الجامعات المصرية، وتابع أن الوزير وجه بتشكيل لجنة لتقييم البرامج التدريبية المقدمة للفرق الطبية فى هذه البرامج ومدى الاستفادة التى حصل عليها الأطباء المصريين، والعمل على تطوير هذه البرامج لتحقيق أقصى استفادة للفرق الطبية وتعزيز خبراتهم.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير أكد الدور الهام الذى تقوم به الدولة المصرية، من خلال المنصات التعليمية، وتقديم أفضل البرامج التدريبية والأبحاث الإكلينيكية، وخاصة خلال فترة جائحة فيروس كورونا، بما ساهم فى خلق كوادر طبية ذات مهارات علمية عالية.

ومن جانبه، وجه الدكتور أجاى سينج مساعد عميد كلية طب بجامعة هارفارد، الشكر لوزير التعليم العالى على الجهود المبذولة فى التصدى للجائحة، كما أشاد بالمبادرات الصحية التى أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى تحت شعار (100 مليون صحة)، والتى تعمل على الارتقاء بمستوى الصحة العامة للمواطنين.

وأكد مساعد عميد كلية طب بجامعة هارفارد، تطلعه إلى مزيد من التعاون مع وزارة الصحة والسكان، وكليات الطب المصرية فى المجالات الدراسية ونقل الخبرات العلمية.