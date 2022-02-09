عروض نيلية.. المسطحات تحتفل بـ عيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - وتضمن الحفل عدد من العروض المائية واستعراض مهارات قوات الإنقاذ النهرى باستخدام أحدث المعدات، إلى جانب بعض البيانات العملية التى أظهرت جانباً من الدور الذى تضطلع به الإدارة فى تأمين المسطح المائى وما يبذله رجال الشرطة من جهود من أجل إستقرار الوطن وأمنه.
ولاقى ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.
يأتى ذلك فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 70، وانطلاقاً من حرص الوزارة على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية والتى ستظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال الشرطة من أجل الحفاظ على كرامة الوطن وأمنه.
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