وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره المالطى لبحث القضايا الإقليمية

جدة - نرمين السيد - وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا ملفات العلاقات الثنائية وسبل دفعها قدماً، خاصة فى ظل الوتيرة المتميزة التى تشهدها تلك العلاقات فى شتى المجالات، والدعم المتبادل فى المحافل الدولية.

كما رحب الوزيران فى هذا السياق بتكثيف آليات التشاور السياسى بين الجانبين من خلال الارتقاء بوتيرة الزيارات المتبادلة على كافة الأصعدة، والدفع قدماً بمناحى العمل نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

هذا، وأضاف السفير حافظ، أن الوزيرين تبادلا الرؤى كذلك حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق من أجل استمرار الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقيّن.