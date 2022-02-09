عاجل- بين الهدية والرشوة.. الأزهر يوضح حكم إعطاء هدية لموظف على عمله

جدة - نرمين السيد - وقال المجمع فى جوابه: إن ما سميته هدية هو فى الحقيقة رشوة، والهدايا التى تُهدى إلى الموظفين بحكم وظائفهم هى رشا محرمة، ولا يجوز لك شرعًا أن تفعل ذلك، وكذلك يحرم على الموظفين قبول هذه الرشوة؛ لأنها إنما أعطيت لهم بحكم عملهم فى هذه الوظائف.

وتابع: قد روى البخارى و مسلم من حديث أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِى سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِى بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا» ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّى أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَّانِى اللَّهُ، فَيَأْتِى فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِى، أَفَلاَ جَلَسَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللَّهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ.

وقال الإمام النووى: وفى هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام لأنه خان فى ولايته وأمانته ولهذا ذكر فى الحديث فى عقوبته وحمله ما أهدى إليه يوم القيامة وقد بين - صلى الله عليه وسلم - فى نفس الحديث السبب فى تحريم الهدية عليه وأنها بسبب الولاية.

وأضاف: جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود عن عبد الله بن بُرَيدة عن أبيه رضى الله عنه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غُلُول) فهذا الحديث يدل على أنه لا يحل للموظف أن يأخذ على وظيفته إلا راتبه المخصص له، وإن أخذ ما زاد على ذلك فهو غلول أى خيانة.