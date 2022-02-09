/678415/ابوس-جزمته-أبرز-تصريحات-شرين-عبد-الوهاب-عن-حسام-حبيب

خرجت الفنانة شرين عبد الوهاب منذ قليل لتنفي خبر عودتها للفنان حسام حبيب بعد طلاق دام لمدة شهرين، من بعد زيجة لم تدُم أكثر من 4 أعوام، من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

دوت الخليج ترصد أبرز تصريحات شيرين عن حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب

خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب، من خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية على قناةmbc مصر، وقالت خلال المداخلة:

- انا من الأول كنت عارفة اننا مش هنكمل؛ لأنه أكبر مني بسنة واحدة.

- على فكرة أنا لسه بحبه.

- حسام حبيب إنسانكويس جدًا ومعدنه نضيف ومتربي.

- أشتغل على نفسك يا حسام عشانأنتظالمنفسك؛ لأنك فنان كويس جدًا.

- زوجي لو أداني 10 جنيه وقالي دي مقدرتي، هاقوله على راسي وهابوس جزمته.

شيرين في حوار مع نضال الأحمدية

- انا دلوقت ببني شيرين جدية يقوية.

- بعد الإنفصا أصبحت حرة وغير مستعبدة.

- اتابع مع 2 من الدكاترة النفسيين من بعد زواجي بحسام حبيب.

- حسام حبيب الحيلة الدلعوة ابن امه.

- مش عايزة واحد ابن امه انا عايزة راجل.

- أضحكوا عليا وقوليولي الفترة اللي عشتها مع حسام حبيب كانت حلوة.

- حاولت الإنتحار عدة مرات أثناء جوازي من حسام حبيب وكنت أضعف من الخطوة دي.

- حسام حبيب يلخص معاناة حياتي.

شيرين عبد الوهاب عن معاناتها مع حسام حبيب

- انا اللي طلبت الطلاق.

- حلقت شعري عشان حسام حبيب يشوفني وحشة ويطلقني.

- حلقت شعري لأن دي طريقة التعبير عن الحزن الشديد الليورثتها من والدي.

بيان شيرين عبد الوهاب

نفت شيرين أخبار رجوعها لزوجها السابق الفنان حسام حبيب، من خلال بيان رسمي نشرته على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، عبر خاصية القصص المصورة، وقالت:"تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية.

وأضاف البيان:"أنها تُحَمِّل من يُروج لها وينشرها المسؤلية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية"، وطالبت جمهورها والجهات الإعلامية والصحفية أن تحترم حياتها الخاصة، وعم المساس بها وأعادت نشر البيان على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.