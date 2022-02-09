/678408/جبالي-يفض-الأشتباك-بين-النواب-التابلت-يحكم-بيننا-وكله-مسجل-بالدقيقة-والثانية

شهدت الجلسة العامة العامة لمجلس النواب، انتقادات من رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لعدد من النواب بسبب، عدم تسجيل طلب الكلمة خلال الجلسة العامة وفقا للموعد المحدد باللائحة قبل بدء الجلسة ب 24 ساعة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.

حنفي جبالي: التابلت يحكم بيننا وكله مسجل بالدقيقة والثانية

وفوجئ رئيس مجلس النواب خلال منحه الكلمة لأحد النواب، بمطالبة نائب آخر بالحديث، وهو ما دفع رئيس البرلمان للإحتكام إلى التابلت، قائلا : التابلت لا يخطئ ومسجل بالدقيقة والثانية موعد طلب الكلمة .. التابلت هو من يحكم بيننا ".

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه لايمكن إطلاق العنان للجميع بالحديث دون التسجيل موجها حديثه للنائبين قائلا: سأعطي كلا منكما الكلمة على سبيل الديمقراطية ".

وواصل رئيس البرلمان حديثه :"التاب ليس انسانا هو آلة ولا أريد ان ادخل فى مواجهة مع اخطاءكم فى ادخال التعديلات على التابلت ".

هذا و أعلن مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، وذلك خلال ترأس المستشار الدكتور حنفى جبالى لوقائع الجلسة العامة اليوم.

و مشروع قانون المجلس الصحى المصري، أهدافه تتمثل فى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.