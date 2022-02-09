/678403/النائب-عيد-حماد-يواجه-الحكومة-بأزمة-مستشفى-حلوان-العام-ويطالب-بزيارة-ميدانية-لم-تعد-تصلح-للاستخدام-فيديووصور

آثار النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أزمة مستشفى حلوان العام بمناقشات مشروع قانون المجلس الصحى، وذلك بحضور د. خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزيرة الصحة، مؤكدا على أن المستشفى بها إشكاليات كثيرة ولا تصلح للاستخدام الآدمى، مطالبا الوزير ولجنة الصحة بزيارة ميدانية للوقوف على حقيقة الأوضاع بأرض الواقع.

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جاء ذلك فى مناقشات البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمشروع قانون المجلس الصحى المصرى حيث قام النائب أشرف حاتم بعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون متضمنة التأكيد على أنه سيدعم المنظومة الصحية فى مصر.

ولفت النائب عيد حماد إلى أن أزمة مستشفى حلوان العام تحتاج لحل على أرض الواقع خاصة أنها تخدم العديد من القطاعات المجاورة وخاصة الطريق الأوسطى الذى يشهد حوادث كثيرة ومتكررة ومستشفى حلوان العام هى التى تستقبل هذه الحوادث المتكررة بجانب طريق الكريمات والصف.

النائب عيد حماد يواجه الحكومة بأزمة مستشفى حلوان العام ويطالب بزيارة ميدانية«لم تعد تصلح للاستخدام»

وأكد على أن الأزمة تضم أيضا مبنى خاص بالمستشفى وتم هدمه منذ 2016 ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، مطالبا الحكومة ولجنة الصحة بزيارة ميدانية على أرض الواقع للوقوف على تحديات مستشفى حلوان ووضع حلول لهذه الإشكاليات خاصة أنه مطلب عام لأهالى حلوان.