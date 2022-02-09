"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف برنامج "الحياة أحلى" على قناة الحدث اليوم

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج "الحياة أحلى" على قناة الحدث اليوم، وإحالة المسئولين بالقناة للتحقيق، ومخاطبة نقابة الإعلاميين للتعامل مع الشق التأديبي الخاص بمقدمي البرنامج.

كانت لجنة الرصد بالمجلس قد تابعت قيام البرنامج ببث محادثة هاتفية كاذبة مع الدكتور مجدي يعقوب، أحدثت تضليلاً وتحايلاً وخرقاً للمصداقية المهنية التي يجب أن تعمل في إطارها مختلف وسائل الإعلام.