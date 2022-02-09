آخر موعد للتسجيل اليوم.. «إيتيدا» تنظم فعالية حول العمل الحر غدا

جدة - نرمين السيد - وتستهدف الفعالية الأشخاص المهتمين ببدء أعمالهم التجارية الخاصة عبر الإنترنت، وأصحاب الأعمال المستقلة فى مختلف التخصصات، منها التصميم الجرافيكى والرسم الرقمى والرسم الثلاثى الأبعاد والتعليق الصوتى والتصوير الفوتوغرافى والبرمجة والتسويق الرقمى وإدخال البيانات والكتابة.

وستسلط الفعالية الضوء على التحديات اللى تواجه المهنيين المستقلين، وكيفية التغلب عليها لتحقيق أقصى استفادة، كما ستناقش عددا من الموضوعات منها التسويق وجذب العملاء، وحماية الملكية الفكرية، وضمان الحصول على الأجر المتفق عليه، وكيفية تنظيم الوقت وزيادة الإنتاجية.

جدير بالذكر أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تأسست فى عام 2004، وتتمثل مهمتها فى قيادة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر لزيادة قدرته التنافسية فى الأسواق العالمية، وبالتالى المساهمة فى النمو الاقتصادى للبلاد وخلق المزيد من فرص العمل.

وآخر موعد للتسجيل لحضور الفعالية اليوم 9 فبراير فى الثالثة عصرا وللتسجيل يرجى الضغط هنا.