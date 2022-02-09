عاجل- السيسى: علاقتنا بالجزائر متميزة.. ونعمل على تعزيز الاستثمارات البينية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الجزائرى أعرب عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، والتى شهدت العديد من الفعاليات والمباحثات المثمرة بين الجانبين، بما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا اعتزاز الجزائر بما يجمعها بمصر من روابط وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمى والشعبى، واهتمامها بتكثيف التعاون والتنسيق الثنائى فى كل المجالات، خصوصًا الاقتصادية والأمنية.
من جانبه، أعرب الرئيس عن اعتزازه بزيارة أخيه الرئيس الجزائرى ضيفًا عزيزًا إلى مصر، مؤكدًا تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر، وتطلع مصر للدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة، خصوصًا فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادى وتعظيم حجم التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البينية، خصوصًا من خلال الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسى الوزراء بالبلدين فى أقرب وقت، فضلاً عن تعزيز التعاون الأمنى والعسكرى بين البلدين الشقيقين.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال تطرق إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا الأوضاع فى ليبيا، إذ توافقت الرؤى فى هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، لتحقيق هدف رئيسى وهو تفعيل إرادة الشعب الليبى من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا.
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