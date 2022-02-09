عاجل- توجيهات رئاسية بشأن الزيادة المستقبلية فى الأحمال الكهربائية

جدة - نرمين السيد - وأكد بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وعرض الدكتور محمد شاكر فى هذا الإطار جهود توفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية، خصوصا ما يتعلق بالموقف التنفيذى لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعى العملاق "الدلتا الجديدة" بإجمالى مساحة 2.2 مليون فدان، وجهود ربطه بالشبكة الوطنية الكهربائية، فضلاً عن مستجدات استكمال أعمال البنية التحتية لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل الشمالى حالياً ومستقبلاً، بالإضافة إلى متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومى لتنمية سيناء، على نحو يساهم فى تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان فى المنطقة.

ووجه الرئيس بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى لاستيعاب الزيادة المستقبلية فى الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة فى التوسع على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الكهرباء استعرض كذلك مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية العريقة فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التى تعتمد عليها عملية التنمية فى مصر.

كما تم عرض مستجدات مشروع الربط الكهربائى الثلاثي مع كلٍ من قبرص واليونان، فضلًا الربط الثلاثى مع العراق والأردن، وكذا الربط مع كلٍ من المملكة العربية السعودية وليبيا، بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة على مدار العام وفقاً لاحتياجات كل جانب من الطاقة الكهربائية.