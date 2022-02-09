عاجل- أول إجراء من الأعلى للإعلام بشأن مداخلة مجدى يعقوب «الكاذبة»

جدة - نرمين السيد - قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج "الحياة أحلى" على قناة الحدث اليوم، وإحالة المسؤولين بالقناة للتحقيق، ومخاطبة نقابة الإعلاميين للتعامل مع الشق التأديبى الخاص بمقدمى البرنامج.

كانت لجنة الرصد بالمجلس قد تابعت قيام البرنامج ببث محادثة هاتفية كاذبة مع الدكتور مجدى يعقوب، أحدثت تضليلاً وتحايلاً وخرقاً للمصداقية المهنية التى يجب أن تعمل فى إطارها مختلف وسائل الإعلام.