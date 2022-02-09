جدة - نرمين السيد - قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج "الحياة أحلى" على قناة الحدث اليوم، وإحالة المسؤولين بالقناة للتحقيق، ومخاطبة نقابة الإعلاميين للتعامل مع الشق التأديبى الخاص بمقدمى البرنامج.
كانت لجنة الرصد بالمجلس قد تابعت قيام البرنامج ببث محادثة هاتفية كاذبة مع الدكتور مجدى يعقوب، أحدثت تضليلاً وتحايلاً وخرقاً للمصداقية المهنية التى يجب أن تعمل فى إطارها مختلف وسائل الإعلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- أول إجراء من الأعلى للإعلام بشأن مداخلة مجدى يعقوب «الكاذبة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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