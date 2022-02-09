«عذرائيل أقرب للمريض من المستشفيات»..برلمانيون ينتقدون  المنظومة الصحية بمناقشات المجلس الصحى

/678391/عذرائيل-أقرب-للمريض-من-المستشفياتبرلمانيون-ينتقدون- المنظومة-الصحية-بمناقشات-المجلس-الصحى

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب وزارة الصحة بسبب ضعف الخدمات المقدمة للمرضي ، فى عدد كبير من المستشفيات المختلفة بعدد من محافظات الجمهورية .

دوت الخليج

قانون المجلس الصحي المصري

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.

وقال النائب محمد عبدالعليم دادود ، خلال كلمته فى الاجلسة العامة ، إن هناك انهيار فى المنظومة الصحية فى مصر ولا يتحملها الوزير الحالي ، لافتا إلى أن المريض عندما يتم تحديد موعد لها لغجراء عملية يكون عذرائيل اقرب منه من موعد العملية حيث يتم تحديد مواعيد لا ترتبط بصحة المريض.

وطالب عبدالعليم دواد ، بضم خريجي كليات العلوم للقانون للعمل فى معامل التحاليل ، منتقدا غياب التنسيق بين مستشفيات الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي ومستشفيات وزارة الصحة . من جانبه انتقد النائب فتحي قنديل ، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى محافظة الاقصر فقط ، فيما تعاني باقى محافظات الصعيد من أهمال كبير فى المنظومة الصحية مشددا على ضروة تطبيق المنظومة فى محافظات الصعيد وبالأخص محافظة قنا .

واشار " قنديل" إلى ان مستشفي نجع حمادى مغلق منذ 7 سنوات ، ولم يتم بناءه حتي الآن ، منتقدا عدم توفير موازنة لبناء قائلا :ط وزيرة التخطيط أعلنت عن توفير 70 مليون لبناء المستشفي وعندما قابلتها فى البرلمان وسألتها عن موقف تلك الميزانية ردت بانه لم تخصص اى أموال لذلك الغرض " .

فيما أكدت النائبة هالة ابو السعد، أن هناك تطور ملحوظ فى المنظومة الصحية ولكن السبب فى ذلك يعود إلى الممبادرات الرئاسية ، منتقدة غيبا الرؤية والاستيراتييجية داخل وزارة الصحة حيث يقوم كل وزير بإلغاء قرارات الوزير الذى يسبقه.

هذا وناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قانون انشاء المجلس الصحي المصري.