/678390/علي-بدر-يطالب-بتدشين-فروع-للمجلس-الصحي-بمختلف-محافظات-الجمهورية

صرح النائب علي بدر أمين لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بإنه يجب توجيه الشكر للجنة الصحة في البرلمان والوزارة في الحكومة لاهتمامهم بالعنصر البشري في القوانين التي يتم مناقشتها حاليا، مضيفا: نحتاج إلى ثورة مماثلة كالتي قام بها الوزير خالد عبدالغفار بالتعليم العالي، في وزارة الصحة أيضا.

ورد ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.

فروع المحافظات

استطرد بعدها بدر: نحتاج فروع للمجلس الصحي في المحافظات، ليكون قريبا من أماكن إقامة الأطباء والكوادر البشرية، مستنكرا أن مستشفى إهناسيا استغرقت 6 سنوات للإنشاء، قائلا: لازلنا منذ 6 أشهر نحاول تجهيز وافتتاح المستشفى، يجب أن نتبه لعنصر الوقت، وألا تكون المدد الطويلة هي عائق لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن.

وكان قبلها قد قال النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب إن محافظات التأمين الصحي لم تشمل الصعيد بشكل كافي، نطالب أن تكون قنا في الخطة القادمة.

مستشفيات الصعيد

أضاف قنديل خلال مناقشة المشروع إن مستشفى نجح حمادي العام تعرض للهدم من 8 سنوات ولم يتم إعادتها حتى الآن، مشددا على ضرورة تدخل الحكومة في هذا الأمر.

كما قالت النائبة هالة أبو السعد: كل ماتم إنجازه سابقا في المنظومة الصحية كبير ومشرف للغاية، ولكن أغلبه من المبادرات الرئاسية فقط، كل وزير يأتي ليلغي ماقام به سابقه في الصحة، نحتاج خطة تنفيذية لجميع الوزارات وتحديدا وزارة الصحة.