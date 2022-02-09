تأكيدًا لـ دوت الخليج.. شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لـ حسام حبيب

/678389/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-شيرين-عبد-الوهاب-تنفي-عودتها-لـ-حسام-حبيب

اصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا تكشف خلاله حقيقة عودتها للفنان حسام حبيب بعد ساعات من انتشار هذه الأخبار.

دوت الخليج

ونص البيان على: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة”.

وتابعت في البيان: “هي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الألتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو السعادة بالجديد من الأغاني”.

دوت الخليج تنفرد بحقيقة صلح حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

وكان حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب كشف لـ دوت الخليج، حقيقة عودة ابنه للفنانة شيرين عبد الوهاب وقال: ابني مرجعش لشيرين عبد الوهاب ومش هيرجعلها ومبيحاولش”، ليكون أو تصريح من أسرة حسام حبيب بخصوص هذه الأخبار المتداولة.

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بسمة وهبة تهنئ شيرين عبد الوهاب

حرصت الاعلامية بسمة وهبة على تهنئة كلًا من شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد فترة انفصال قصيرة، فعلقت اللإعلامية على هذا الخبر من خلال نشرها لصورة قديمة لهما، وقالت: "كنت متأكده انها زوبعه فنجان وكنت متأكده ان الاتنين بيعشقوا بعض ف كنت متأكده انهم حيرجعوا لبعض.. الف مبروك شيرين وحسام".

انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في شهر ديسمبر الماضي محركات البحث؛ بسبب نشر صورها وهي حليقة الشعر، وبعدها مباشرة ذاع خبر طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب، مما جعل الجمهور يظن أنه هو من فعل بها هكذا لذلك تم الطلاق، ولكنها خرجت نافية هذه الأخبار المتداولة جميعها وقالت أنها هي من حلقت شعرها لنفسها، وقالت: "دخلت الحمام حلقت شعري عشان أكون وحشة في عينيه فيطلقني"، وقالت أيضًا شيرين عبد الوهاب أنها ورثت هذه العادة من والدها، الذي كان يعبر عن تعبه النفسي الشديد من خلال حلاقتهالتامة لشعر رأسه، وهي كانت بحاجة لصرخة قوية تعلن فيها عن ما تمر به من ضيقة نفسية شديدة، فقامت بحلاقة شعرها.