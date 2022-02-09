/678380/هالة-أبو-السعد-المبادرات-الرئاسية-سبب-الإنجازات-في-قطاع-الصحة

قالت النائبة هالة أبو السعد إن كل ماتم إنجازه سابقا في المنظومة الصحية كبير ومشرف للغاية، ولكن أغلبه من المبادرات الرئاسية فقط، كل وزير يأتي ليلغي ماقام به سابقه في الصحة، نحتاج خطة تنفيذية لجميع الوزارات وتحديدا وزارة الصحة.

المجلس الصحي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.

وواصلت أبو السعد: نشكر الوزير خالد عبدالغفار على القانون الحالي، ولكننا نحتاج لتخفيف الضغط على الأطباء وألا نفرض عليهم أعباءا جديدة، ونحتاج أن يدعم البرلمان الأطباء وأن يتم مكافأتهم بعد جهودهم الكبرى.

تطوير المنظومة

وكان قبلها قد أكد النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون المجلس الصحى، مشيرا إلى انه خطوة للأمام فى طريق تطوير منظومة الصحة، وأنه لم يعد يتبقى سوى التطبيق الجيد لدور ذلك المجلس، لاسيما ,ان الفترة الماضية لم تكون نتائج التدريب مرضية لنا.

وقال فى كلمته: من المقرر ان يهتم ذلك المجلس الصحى الجديد بالبرامج العلمية والعملية والتدريب متابعة ومراقبة جودة الخدمة الصحية، وذلك لدى مختلف الفرق الطبية بالقطاع الصحي.

وأضاف عضو مجلس النواب: مشروع القانون يتماشى مع الاتفاقيات الدولية بشأن ضوابط ومعايير الخمات الصحية المقدمة للمواطنين وكذلك يتماشى مع التوجهات والرؤية السياسية للدولة المصرية بشأن الإرتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق الاستثمار فى البشر، وهو ما سيساعد بالتالى فى توفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.