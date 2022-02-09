/678392/توجيهات-رئاسية-بمراعاة-تأسيس-البنية-الأساسية-الكهربائية-لاستيعاب-الزيادة-المستقبلية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاربعاء، بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع على مستوى الجمهورية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة".

مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية

وأشارالسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

جهود توفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية

وخلال الاجتماع عرض الدكتور محمد شاكر، في هذا الإطار جهود توفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق "الدلتا الجديدة" بإجمالي مساحة 2.2 مليون فدان، وجهود ربطه بالشبكة الوطنية الكهربائية، فضلًا عن مستجدات استكمال أعمال البنية التحتية لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل الشمالي حاليًا ومستقبلًا، بالإضافة إلى متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء، على نحو يساهم في تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان في المنطقة.