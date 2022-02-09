أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تنظم إحتفالية للفائزين بالمسابقة القومية لتصميمات الأجهزة التعويضية...

فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى لدعم المنظومة الطبية وتقديم خدمات متطورة بمختلف المجالات الطبية لأبناء الشعب المصرى ، نظمت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع القوات المسلحة إحتفالية لتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة القومية لتصميمات الأجهزة التعويضية ، والتى تم تنظيمها خلال الفترة من 1 / 9 / 2021 إلى 15 / 11 / 2021 .

بدأت مراسم الإحتفال بكلمة نائب مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير ورئيس اللجنة الفنية بالقوات المسلحة أشار خلالها لأهمية الإرتقاء بالأبحاث العلمية والمشاريع التطبيقية فى مجالات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة .

وألقى مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبى والأجهزة التعويضية كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول / محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور والفائزين بالمسابقة ، مؤكداً على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للتطوير المستمر لمنظومة

الأجهزة التعويضية .

كما ألقى رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا كلمة هنأ خلالها الفائزين فى المسابقة مثمناً دورهم فى تقديم أفكار ومقترحات مبتكرة للتيسير على ذوى الهمم ، كما وجه الشكر للقوات المسلحة لدعمها الدائم لكل ما هو مبتكر فى ذلك المجال .

وأكد الدكتور / خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى كلمته على أهمية إلقاء الضوء على أحدث التكنولوجيات فى مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية التى تخدم إحتياجات أصحاب الهمم فى المجتمع المصرى ، مشيداً بجهود القوات المسلحة ومساهمتها

فى الدعم المتواصل للإرتقاء بمنظومة الأجهزة التعويضية .

وإختتمت الإحتفالية بتسليم درع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لمستشار وزير الدفاع للتعليم الطبى والأجهزة التعويضية ، وكذلك تسليم الشهادات للفائزين بالمسابقة .