توجيه عاجل من محافظ المنيا بشأن التصالح فى مخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - شدد أسامة القاضى، محافظ المنيا، على رؤساء المدن والمراكز بالإسراع فى استكمال إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، مع رؤساء المراكز والمدن، وبحضور المهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسى.





تابع المحافظ عددا من الملفات يأتى فى مقدمتها ملف التصالح فى مخالفات البناء، وبحث إجراءات تسريع وتيرة العمل لاستكمال ملف التصالح فى مخالفات البناء، ومتابعة آلية العمل للإسراع فى استكمال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وذلك ضمن جهود المحافظة للإسراع فى إنهاء الإجراءات الخاصة بملف التصالح.

ودعا محافظ المنيا، المواطنين بقرى المحافظة والذين تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء، بالإسراع للتوجه للمراكز التكنولوجية كلا فى نطاق مركزه، لاستكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج «10» وإنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم، كما وجه المحافظ رؤساء المراكز بتدقيق المصانع والمشروعات الغير رسمية بكافة مراكز ومدن المحافظة، تمهيدا لضمها للقطاع الرسمى والحصول على رخص مؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات وتحويلها من القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى، بما يتيح لصاحب المشروع الحصول على شهادة التصنيف، والتمتع بالمزايا والتيسيرات الضريبية.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز بالعمل على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى بشكل مستمر، والمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة بجميع المراكز والقرى وإعداد تقارير يومية عن ذلك، الى جانب تكثيف حملات المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات.