عاجل- رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد يؤدى اليمين القانونية (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا، والتى تمثل حلقة هامة فى التاريخ العريق للقضاء المصرى الشامخ، معربا عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق فى بذل الجهد والتفانى وتحمل المسؤولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.

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