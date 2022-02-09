/678354/أزمة-كلوب-هاوس-تلاحق-محمود-كهربا-واللاعب-يرد-للعلم-بس-أنا-معنديش-الأبلكيشن

أنشرت منذ ساعات قليلة محادثة عبر تطبيق "كلوب هاوس" ، حيث ظهرت في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل صوت محمود كهربا لاعب النادي الأهلي المعار علي الدوري التركي، وهو يتحدث مع بعض الأشخاص عبر إبلكيشن "كلوب هاوس".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر محمود كهرابا عبر حسابة الشخصي"انستجرام": للعلم بس أنا معنديش إبلكيشن "كلوب هاوس" ولا دا انا ولا دا صوتي اصلاً، وجاري أخد الإجراءات القانونية مع منتحل شخصيتي.

الجدير بالذكر أن كانت آخر الأزمات التي ثارت بسبب تطبيق "كلوب هاوس" التصريحات التي أطلقها عمرو الدردير، المتحدث باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وضعية النادي والحقوق التي يحصدها.

تعادل فريق هاتاي سبور أمام وريزا سبور بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدوري التركي الممتاز.

وشارك محمود عبد المنعم كهربا، خلال أحداث شوط المباراة الأول وتواجد في التشكيلة الأساسية، وغادر بعد نهاية الشوط الأول ملعب المباراة.

وكان المدير الفني لفريق هاتاي سبور قرر تواجد كهربا في التشكيل الأساسي للمباراة ولم يقدم المستوى المطلوب منه، وكانت له تسديدتين على مرمى حارس وريزا سبور خلال أحداث الشوط الأول للمباراة.

وشارك كهربا حتى الأن مع الفريق خلال 3 مباريات، وكان الأولى ساهم بصناعة هدف، والثانية لم يقدم أي شئ خلال خسارة الفريق بسداسية نظيفة، واليوم التعادل السلبي والمشاركة لمدة 45 دقيقة فقط.

أيام قليلة تفصل انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي إلى فريق هاتاي سبور التركي.

ويعتبر فريق هاتاي سبور التركي من أهم فرق الدوري هذا الموسم، ويتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

لعب فريق هاتاي سبور 19 مباراة في بطولة الدوري حتى الأن، وفاز الفريق في 10 مباريات وتعادل في 3 لقاءات والخسارة في 6 مبايرات.

سجل مهاجمو الفريق 27 هدف ودخل مرمى حارس المرمى 23 هدف بفارق أهداف 8 في المجموع الكلي.

ويتواجد الفريق حاليا في المركز الخامس ولديه من النقاط 32 نقطة ويبتعد بفارق 7 نقاط عن قونيا سبور صاحب المركز الثاني والذي لديه 39 نقطة.