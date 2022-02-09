بالصور.. جلسة تصوير بيج رامى فى حفل زفافه

انشرت منذ شهور حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور للزيجة الثانية لـ بيج رامي منذ شهور ، وانقسمت الآراء بين الحقيقة والتمثيل إلا أن عائلة مستر أولمبيا كشفت التفاصيل وأنهت الجدل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتداول رواد مواقع التوتصل الإجتماعي صور حفل زفاف بيج رامي للزيجة الثانية".

ويستعد بيج رامى بطل مستر أولمبيا مرتين على التوالي للمشاركة فى النسخة الجديدة من البطولة والتى تقام نهاية عام 2022.

وأقام البيج رامي حفل زفاف ، للمرة الثانية، بعد غياب زوجته الأولى التى على صلة قرابة بها، لم تكن فى استقباله فى المطار لدى عودته للقاهرة من الولايات المتحدة.

جاء ذلك عقب انتشار العديد من الصور عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، ظهر خلالها البطل العالمى مرتديا بدلة الزفاف وبجواره زوجته وصور أخرى من عقد القران.

حسام غانم

وحرص حسام غانم ، خبير التغذية والجيم، على تهنئة البيج رامي فور وصول الأخير مطار القاهرة قادما من نيويورك بعد حصد لقب مستر أوليمبيا 2021 للمرة الثانية على التوالي عقب منافسة شرسة.

فريق البيج رامي

ونجح بيج رامي في التتويج باللقب في النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح اول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، وكان بيج رامي توج باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.

وأعد فريق كوسكواد الذي يلعب ضمن صفوفه بيج رامي استقبالا خاصا احتفالا بوصول بطل الأبطال، بعد ما رفع علم مصر في اكبر واعلى المحافل العالمية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.