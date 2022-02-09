بنسبة نجاح 73.2%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية 

/678364/بنسبة-نجاح-732-محافظ-القاهرة-يعتمد-نتيجة-التيرم-الأول-للشهادة-الإعدادية

اعلنت محافظة القاهرة، اليوم الاربعاء، اعتماد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات النصف الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2021 – ،2022 بنسبة نجاح 73.2 % ، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 186068 طالب وطالبة حضر منهم 183066طالب وطالبة ونجح 133301 .

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أيضاً اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2 % ، وكذلك نتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74 % ، بالاضافة ألى اعتماده نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٦% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.7 % .

من جانبه أشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية

في نفس السياق، كان قد أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2021- 2022، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 105599) طالب وطالبة، حضر منهم( (149116)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (123953) بنسبة (83.13%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (25163) بنسبة 16.87%.

فيما وصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (143179) طالب وطالبة، حضر منهم (141421)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (1088221) بنسبة 76.95%، والحاصلين على أقل من 50 % (32600 ) بنسبة ( 24.05).

موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

و وجه وكيل الأزهر تيسيرًا على الطلاب بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يمكن الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات.‏