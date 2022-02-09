/678352/وزيرا-الطيران-والبيئة-يبحثان-الاستعدادات-لاستضافة-مصر-قمة-المناخ

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمقر وزارة الطيران، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث عقد الوزيران اجتماعا تنسيقيا موسعا، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، وباسم سامي مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام، والملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة والسفير أيمن ثروت ممثل وزارة الخارجية والسفير أشرف إبراهيم، وذلك فى إطار التنسيق المشترك بين وزارة الطيران المدنى ومختلف الوزارات المعنية بشأن الاستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر قمة المناخ والتى تنعقد فى شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

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حيث بحث وزيرا الطيران والبيئة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر قمة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخى ( COP27 )، كما تم بحث آليات التعاون المشترك بين الوزارتين الخاصة بالتنظيم والإعداد للمؤتمر والخدمات اللوجستية وكذلك المقترحات التى قدمتها وزارة الطيران المدنى بشأن آلية التعامل مع وفود الدول المشاركة فى المؤتمر من وزراء ومفاوضين وخبراء وتم الاتفاق على تحديد عدد من المطارات لإستقبال الوفود المشاركة وهى مطار القاهرة الدولى ومطارات كلاً من شرم الشيخ والغردقة وطابا لإستيعاب العدد الكبير الذى يصل إلى حوالى 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم .

الاستعدادات الخاصة بمؤتمر قمة المناخ تأتى فى مقدمة اهتمامات وزارة الطيران المدنى

وقال الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أن الاستعدادات الخاصة بمؤتمر قمة المناخ تأتى فى مقدمة اهتمامات وزارة الطيران المدنى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بإخراج هذا الحدث العالمي الضخم على أرض مصر بصورة تليق بمكانتها وريادتها اقليميا ودوليا وفى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدا على أهمية الاستعداد والتنظيم الجيد لهذا الحدث الهام من خلال تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللوجستية من جانب وزارة الطيران وشركاتها التابعة على متن طائرات مصر للطيران والمطارات لضيوف مصر بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. وأوضح الطيار محمد منار أنه تم تشكيل لجنة بوزارة الطيران المدنى للمتابعة والتنسيق بشأن الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر كما سيتم تشكيل فرق عمل من الوزارة وشركاتها التابعة وذلك لمتابعة وصول وسفر الوفود وتخصيص كاونترات لهم لسرعة إنهاء الإجراءات مؤكدًا علي جاهزية المطارات لاستقبال الوفود المشاركة فى قمة المناخ.

تكثيف الرحلات الجوية بين القاهرة وشرم الشيخ

وأضاف وزير الطيران أنه سيتم تكثيف الرحلات الجوية بين القاهرة وشرم الشيخ خلال فترة انعقاد المؤتمر بالإضافة إلى قيام قطاع السياحة (الكرنك) التابع لشركة مصر للطيران بتقديم حزمة من البرامج السياحية المتميزة لضيوف المؤتمر وتنظيم حملة دعائية علي متن طائرات مصر للطيران من خلال وضع شعار المؤتمر على متن الطائرات وعرض فيلم دعائي من خلال شاشات العرض بالطائرات والمطارات. ومن جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم الإتفاق مع وزير الطيران المدنى خلال الاجتماع على أن تقوم وزارة البيئة بإعداد فيديوهات مصورة عن التغيرات المناخية ومعلومات عن استضافة مصر لقمة المناخ وعرضها من خلال الشاشات الموجودة بكافة المطارات المصرية وعلى متن الطائرات ووضع عدد من اللوحات الإعلانية داخل المطارات قبل المؤتمر وطوال فترة انعقاده. وأكدت وزيرة البيئة على أهمية تنفيذ عدد من الدورات التدريبية للعاملين بالمطارات المصرية لتوعيتهم بالموضوعات الخاصة بالتغيرات المناخية وتعريفهم بأهداف المؤتمر ودوره فى مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي.