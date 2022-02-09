الارشيف / أخبار مصرية

عاجل- أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة (صور)

0 نشر
مصطفى فراج 2022-02-09 11:28 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد فى بيان على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن اليوم يشهد ظهور وتكاثر السحب على شمال البلاد وتساقط لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومع التقدم فى الوقت تتقدم للداخل وتزداد حدتها.

الطقس


كما تنشط الرياح على شمال البلاد نتيجة تكون منخفض جوى على سطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير.

الطقس
الطقس


كما يوجد نشاط للرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير يصل الى 5 أمتار مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الإسكندرية 16 11

وادى النطرون 18 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 22 11

دمنهور 17 10

بلطيم 16 11

مطروح 16 10

السلوم 17 10

سيوة 19 09

بورسعيد 17 11

دمياط 18 11

الزقازيق 18 11

المنصورة 21 10

الاسماعيلية 18 10

السويس 19 12

العريش 17 10

رفح 21 10

رأس سدر 19 10

نخل 19 03

نويبع 21 15

طابا 21 13

كاترين 15 00

الطور 22 10

شرم الشيخ 25 14

الغردقة 24 13

مرسى علم 23 12

الفيوم 18 09

بنى سويف 19 08

المنيا 19 06

أسيوط 19 07

سوهاج 20 08

قنا 23 08

الأقصر 24 08

أسوان 25 09

إدفو 25 09

أبو سمبل 25 09

الوادى الجديد 24 07

شلاتين 26 13

أبو رماد 25 13

حلايب 23 14

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا