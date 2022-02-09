عاجل- أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد فى بيان على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن اليوم يشهد ظهور وتكاثر السحب على شمال البلاد وتساقط لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومع التقدم فى الوقت تتقدم للداخل وتزداد حدتها.



كما تنشط الرياح على شمال البلاد نتيجة تكون منخفض جوى على سطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير.



كما يوجد نشاط للرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير يصل الى 5 أمتار مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الإسكندرية 16 11

وادى النطرون 18 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 22 11

دمنهور 17 10

بلطيم 16 11

مطروح 16 10

السلوم 17 10

سيوة 19 09

بورسعيد 17 11

دمياط 18 11

الزقازيق 18 11

المنصورة 21 10

الاسماعيلية 18 10

السويس 19 12

العريش 17 10

رفح 21 10

رأس سدر 19 10

نخل 19 03

نويبع 21 15

طابا 21 13

كاترين 15 00

الطور 22 10

شرم الشيخ 25 14

الغردقة 24 13

مرسى علم 23 12

الفيوم 18 09

بنى سويف 19 08

المنيا 19 06

أسيوط 19 07

سوهاج 20 08

قنا 23 08

الأقصر 24 08

أسوان 25 09

إدفو 25 09

أبو سمبل 25 09

الوادى الجديد 24 07

شلاتين 26 13

أبو رماد 25 13

حلايب 23 14