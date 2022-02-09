جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الهولندى "فوبكه هوكسترا"، وذلك للتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.





وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اتصال الوزير الهولندى يأتى فى سياق التواصُل مع الجانب المصرى، خاصةً مع بدء تولى الوزير الهولندى مهامه فى يناير الماضى. وأضاف المتحدث، أن الاتصال تناول عددا من ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا وكيفية تطويرها بما يعكس مصلحة البلدين وفى إطار الاحترام المتبادل بينهما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الهولندى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.