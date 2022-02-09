جدة - نرمين السيد - وأوضح أن نسبة النجاح بلغت 73.2 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186061 طالب وطالبة حضر منهم 182066 طالب وطالبة ونجح 133301، كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2 %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 86%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.2 %.
نتيجة الشهادة الإعدادية
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنا بإدخال رقم الجلوس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- بالرابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.