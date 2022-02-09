عاجل- بالرابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن نسبة النجاح بلغت 73.2 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186061 طالب وطالبة حضر منهم 182066 طالب وطالبة ونجح 133301، كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2 %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 86%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.2 %.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنا بإدخال رقم الجلوس.