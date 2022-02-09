أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية لإنشاء الممشى الجديد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية فى المنطقة الرابطة بين شارعى الملك فيصل والأهرام، وإطلع خلالها على مراحل نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير الخاصة بأجهزة المرافق سواء مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ونسب التنفيذ للبدء فى الأعمال الإنشائية.





ووجه المحافظ رؤساء الأحياء المختصة والأجهزة المعنية، بتذليل العقبات أمام الأعمال والتسريع من وتيرتها استكمالاً لأعمال التطوير التى شهدها قطاع المريوطية بنطاق الهرم، موجها بتطبيق بخطوط التنظيم بمسار الطريق وعدم السماح بوجود التعديات. كما تفقد المحافظ مسار طريق كفر غطاطى الواقع أسفل الطريق الدائرى لمتابعة أعمال رفع كفاءته وتطويره وربطه بطريق المنصورية لاستغلاله كمحور مرورى بديل للقادم من طريق مصر إسكندرية الصحراوى ونزلة الطريق الدائرى والمتجه لشوارع فيصل والهرم، فى إطار الاستعدادات لإنشاء محطة مترو المتحف المصرى ضمن مراحل تنفيذ المشروع القومى لمترو الأنفاق بالخط الرابع. وكلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة المعنية وتقديم أوجه الدعم وتذليل أى عقبات قد تواجههم لسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة فى خلال فترة وجيزة لما لذلك من أهمية بالغة كأحد المحاور المرورية البديلة واستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة. واطلع المحافظ على نسب تنفيذ أعمال توسعة وتطوير ورصف طريق المنصورية بدءا من كفر غطاطى باتجاه أبو رواش بطول 4 كم ومتوسط عرض 25م، مؤكداً على أهمية تنفيذ الأعمال وفقاً للاشتراطات المحددة وإزالة التعديات على خطوط التنظيم لتحقيق السيولة المرورية. رافق المحافظ خلال الجولة علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

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