وزير النقل يزور ميناء خليفة والمنطقة الصناعية فى ختام زيارته للإمارات

جدة - نرمين السيد - زار المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه سيف المزروعى، رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبى، ميناء خليفة والمنطقة الصناعية التابعة له والتى تعرف بكيزاد، فى ختام زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة.





بدأت الزيارة للمنطقة الصناعية حيث استمع الوزير إلى شرح عن المنطقة التى تأسست عام 2012 على مساحة إجمالية 100كم2 وحيث تم عمل البنية التحتية الكاملة لها بمعرفة موانئ أبوظبى ثم بدء تسويق المرحلة الأولى منها منذ عام 2012 بمساحة تصل إلى 50 كم2 وتحتوى على مناطق للصناعات الغذائية ومناطق للصناعات الثقيلة (حديد / ألومنيوم) وتعتمد موانئ أبو ظبى فى تسويقها على تقديم حوافز للمستثمرين فى سعر المتر بناء على حجم المشروع وعوائده كما أنها تدعم الكهرباء والمياه فى السنوات الأولى للمشروع وتساعد المستثمر فى إنهاء كافة الإجراءات مع أجهزة الحكومة المختلفة.

ثم قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة ميناء خليفة لتداول البضائع والحاويات والذى تبلغ سعته التصميمية 9 ملايين حاوية وقد وصل حجم التداول خلال العام الماضى 4 ملايين حاوية من خلال 3 محطات مع شركاء مختلفين من الخطوط العالمية، ويستخدم نظم حديثة فى إدارة المحطات وتعمل احداها شبه اتوماتيك ما يعرف بـsemi automatic.

وتباحث الجانبان فى مختلف جوانب التعاون التى يمكن من خلالها زيادة استثمارات موانئ أبوظبى فى جمهورية مصر العربية.

وأعرب سيف المزروعى، عن امتنانه وسعادته بزيارة وزير النقل المصرى والوفد المرافق وتفاؤله بالشراكة والتعاون المشترك فى ظل التسهيلات الموجودة حالياً من وزارة النقل كما أن العلاقة الوطيدة بين القيادة السياسية للبلدين تساعد فى النجاح فى المشاريع القادمة فى ميناء سفاجا وميناء السخنة وقطاع النقل النهرى.