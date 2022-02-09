/678350/روسيا-تنتصر-تفاصيل-الصفقة-الأمريكية-الروسية- داخل-مجلس-الأمن-حول-سوريا

على الرغم من حالة التوتر الشديد التي تشهدها العلاقات الأمريكية الروسية على مستوى الأزمة الوكرانية ومنطقة البلقان، إلا انه على الجانب الخر ظهرت بوادر انفراجة بين الدولتين في ملف الأزمة السورية، حيث كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن الولايات المتحدة أبرمت بهدوء اتفاقًا مع روسيا، من شأنه تخفيف الضغط السياسي على سوريا في الأمم المتحدة.

دوت الخليج

وأشارت التقرير الذي نشرته المجلة أنه في حال وافق مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة على الصفقة، سيعقد الأخير اجتماعات أقل بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا، كما يعزز من عقد جلسات منفصلة حول جهود تنسيق الإغاثة الإنسانية والانتقال السياسي، الذي لم يكتسب سوى القليل من الزخم على مدى السنوات العديدة الماضية“.

الخلافات بين القوى العظمى

واوضح التقرير إلى أن الاقتراح، الذي مازال قيد التفاوض من قبل المجلس، يعكس الإرهاق المتزايد في المجلس بشأن مسيرة لا نهاية لها على ما يبدو من الاجتماعات التي يناقشها الدبلوماسيون حول نفس المواد، ويؤدي لتفاقم الخلافات بين القوى العظمى، ويتسبب في القليل من الإنجازات الملموسة بشكل يائس .

السياسة الخارجية الأمريكية الرئيسية

وأكد تقرير المجلة الأمريكية أن الاتفاق يمثل أيضًا الأحدث في سلسلة التنازلات الإضافية التي قدمتها الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لروسيا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وأضاف التقرير: تنبع هذه التنازلات من أهداف السياسة الخارجية الأمريكية الرئيسية، التي تتمثل في تجنب الصدام مع موسكو، وضمان بقاء شريان الحياة الإنساني لنقل الإمدادات من تركيا إلى شمال غرب سوريا الذي تريد روسيا إغلاقه.

انتقادات من بعض المتخصصين في الشأن السوري

وأشارت المجلة أن الاتفاق أثار أيضًا انتقادات من بعض المتخصصين في الشأن السوري، الذين شددوا أن اجتماعات مجلس روتينية لمواصلة الضغط على النظام السوري، الذي يواصل تحدي الأعراف الدولية .

المقترح يلقى معارضة أولية من بعض أعضاء المجلس

وقالت المجلة أن المقترح الروسي الأمريكي تم تقديمه إلى أعضاء آخرين في المجلس يوم 31 يناير الثاني الماضي، أي في نفس اليوم الذي تبادل فيه كبير مبعوثي البلدين، ليندا توماس جرينفيلد وفاسيلي نيبينزيا، اتهامات مريرة بشأن أوكرانيا، وأشارت إلى أن المقترح تلقى معارضة أولية من بعض أعضاء المجلس، ولكن من المتوقع أن تتم المصادقة عليه في نهاية المطاف ربما مع تعديلات طفيفة.