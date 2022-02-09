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بحضور وزير الشباب والرياضة..التنسيقية تشارك في اليوم السنوي لمبادرة «شباب يدير شباب» بمشاركة 1500 شاب وفتاة

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/678345/بحضور-وزير-الشباب-والرياضةالتنسيقية-تشارك-في-اليوم-السنوي-لمبادرة-شباب-يدير-شباب-بمشاركة-1500-شاب-وفتاة

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات اليوم السنوي لمبادرة "شباب يدير شباب"، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و 1500 شاب وفتاة من متطوعي وزارة الشباب والرياضة، والبطلة الأوليمبية جيانا فاروق، والبطل البارالمبي شريف عثمان، ولفيف من قيادات الوزارة والمركز الأوليمبي، وممثلين عن شركة روابط الرياضية، وعدد من الشخصيات العامة والمؤثرة، وذلك بالمركز الأولمبي بالمعادي.

دوت الخليج 

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مبادرة شباب بيدير شباب 

ضم وفد التنسيقية النائبة هادية حسني، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومؤمن سيد ويوسف شعبان وأحمد البشبيشي ومؤمن ممدوح ومحمود أبو خضرا ونور الهدى، أعضاء التنسيقية. وشهد اليوم السنوي تكريم المحافظات المتميزة بالمبادرة ،  فضلاً عن عدد من الأنشطة والفعاليات والفقرات المتنوعة بالمركز الأوليمبي، كما تضمنت فعاليات اليوم السنوي عدداً من العروض التقديمية حول آليات عمل مبادرة  " شباب يدير شباب " والأحداث والفعاليات التي قامت بتنظيمها ،وتوضيح عمل اللجان المركزية للمبادرة .

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  ومن جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحي بمجهودات الشباب المشاركين في المبادرة ومشاركتهم الإيجابية في الخدمة المجتمعية، والمشاركة في تنظيم مختلف الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة علي مدار العام في كافة أنحاء الجمهورية. 

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وأضاف وزير الشباب والرياضة أن العمل على مخرجات المنتديات والملتقيات والمؤتمرات الشبابية ووضعها في إستراتيجية متجددة من خلال وزارة الشباب والرياضة ، أمر نعمل عليه بشكل علمي مستمر  ، مطالباً الشباب بالتوسع الكمي والكيفي والربط بالاستراتيجية الوطنية للشباب التي أطلقتها الوزارة.

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و أوضح " صبحي " أهمية مبادرة شباب يدير شباب، كمشروع كبير ومبتكر استطاع أن ينجح في تحقيق الأهداف المرجوة منه، واستطرد قائلًا :" الوزارة تقدم كل الدعم للمبادرة التي باتت منتشرة بجميع المحافظات، والتي تستهدف تخريج شباب قادر على التحدي والقيادة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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