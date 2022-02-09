قصة حب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بين الأزمات والانكار.. القصة الكاملة

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بدأ إعجاب الجمهور بالثنائي شرين وحسام حبيب من بعد صدور أغنيتهم الرومانسية كل ما أغني عام 2016، وبعدها تم حذف الأغنية من موقع الفيديوهات اليوتيوب، وتم نشرها مرة أخرى في عام 2019، وبعدها بدأ ظهور شيرين وحسام سويًا باستمرار يلفتر النظر.

دوت الخليج يرصد قصة حسام حبيب وشيرين

أرتباط شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ذاعت الشائعات عن إرتباط شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في مطلع عام 2018، عندما زادت ظهورهما سويًا في أكثر من مكان ومناسبة عامة، ولكنهما كانا ينفيان هذه الأخبار، ويأكدا أنهما مجرد صديقين، ولكن بعدها سرعان ما تحولت الصداقة لحب علني أمام الجمهور.

زواج حسام حبيب من شيرين

شهد يوم 7 من شهر أبريل 2018 على زواج الثنائي الفني شرين عبد الوهاب وحسام حبيب، من خلال نشر صور وإعلان المقربين منهما عن الخبر مثل والد حسام حبيب، وذاع سيط هذه الزيجة في الوسط الفني، وتزايدت المباركات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وتصدر اسمهما محرك البحث جوجل، لما شعر به الجمهور من سعادة تجاه هذا الإرتباط بين النجمين المحبوبين.

قصة حب شيرين وحسام حبيب

ظهرت مشاعر الحب والرومانسية بين شرين عبد الوهاب وحسام حبيب جلية في كل المواقف التي يظهران فيها مع بعضهما، من خلال القبلات والنظرات المتبادلة وكلمات الحب التي يتكلم كل منهما بها عن الآخر، ولم تخلوا صورة لهما من الأحضان والقبلات التي تؤكد على قصة الحب القوية التي تجمعهما سويًا.

كما لازم الفنان حسام حبيب زوجته النجمة شيرين في كل الحفلات والمناسبات التي تحضرها شيرين، وتفاعل الجمهور مع المواقف الرومانسية التي كانا يختلقانها دائمًا، مثل طلب شيرين من حسام حبيب في إحدى الحفلات أن يأتي ويحملها لتنزل من على المسرح، وصاحبة طلبها بضحكة رقيقة، وأرتفعت وقتها صيحات الجمهور.

أزمات شيرين وحسام حبيب

تكررت الأخبار حول أزمات بين الثنائي شيرين وحسام، منها من تدخل آخرون في حلها مثل الأزمة التي تداول رواد المواقع المختلفة أخبار تدخل الفنان أحمد سعد بينهما للصلح، بصفته صديق مقرب من شيرين.

وكانت أحد الأزمات بسبب تسريب تسجيل صوتي لمكالمة والدة حسام حبيب مع أحد الصحفيين، يعلن فيها عن صراعات بين حسام وزوجته، وقال أن حسام حبيب يستولي على حسابات شيرين البنكية ويتحكم فيها، ويقهر بناتها ويعاملهن بطريقة سيئية، بعدما تسببت شيرين في تشتيت تركيز حسام حبيب في عمله مما أدى لقلة إنتاجه الفني، مما دفع حسام وشرين للخروج في فيديو من المنزل بصحبة بنات شيرين يعبران فيه عن الحب والتفاهم بينهما، وأن والده ليس له الحق في التدخل في حياتهما ونشر أكاذيب عنهما، وتخلل الفيديو مشاهد رومنسية وقبلات من شرين لحسام.

طلاق شرين عبد الوهاب

خرجت الفنانة شرين عبد الوهاب في أول شهر ديسمبر لعام 2021، ببيان رسمي يؤكد أنفصالها الرسمي عن زوجها الفنان حسام حبيب، وناشدت الصحفيين أن تبتعد عن حياتها الشخصية وإحترامها، وطلت بعدها شيرين على متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بعد حلاقتها لشعرها تمامًا، وذاعت أغنية جديدة لها باسم خاصمت النوم، تحكي عن معناتها في حياتها الشخصية.

وتحدثت شيرين عن أزمتها وطلاقها وحلاقتها لشعرها من خلال عدد من المداخلات التليفونية لعدد من البرامج، من بينها برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب.