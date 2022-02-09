في ختام زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة.. وزير النقل يزور ميناء...

في ختام زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة قام الفريق مهندس /كامل الوزير وزير النقل يرافقه السيد /سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي بزيارة ميناء خليفة والمنطقة الصناعية التابعة له والتي تعرف بكيزاد وحيث بدأت الزيارة للمنطقة الصناعية حيث استمع الوزير الى شرح عن المنطقة التي تأسست عام 2012 على مساحة اجمالية 100كم2 وحيث تم عمل البنية التحتية الكاملة لها بمعرفة موانئ أبوظبي ثم بدء تسويق المرحلة الاولي منها منذ عام 2012 بمساحة تصل الي 50 كم2 وتحتوي على مناطق للصناعات الغذائية ومناطق للصناعات الثقيلة (حديد / الومنيوم) وتعتمد مواني أبو ظبي في تسويقها علي تقديم حوافز للمستثمرينن في سعر المتر بناء علي حجم المشروع وعوائده كم انها تدعم الكهرباء والمياه في السنوات الأولي للمشروع وتساعد المستثمر في إنهاء كافه الإجراءات مع اجهزه الحكومه المختلفة.

ثم قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة ميناء خليفة لتداول البضائع والحاويات والذي تبلغ سعته التصميمية 9 مليون حاوية وقد وصل حجم التداول خلال العام الماضي 4 مليون حاوية من خلال 3 محطات مع شركاء مختلفين من الخطوط العالمية.

ويستخدم نظم حديثه في اداره المحطات وتعمل احداها شبه اتوماتيك ما يعرف ب semi automatic

وتباحث الجانبان في مختلف جوانب التعاون التي يمكن من خلالها زيادة استثمارات موانئ ابوظبي في جمهورية مصر العربية واعرب الجانب الاماراتي عن امتنانة وسعادتة بزيارة وزير النقل المصري والوفد المرافق وتفاؤلة بالشراكة والتعاون المشترك في ظل التسهيلات الموجودة حالياً من وزارة النقل كما ان العلاقة الوطيدة بين القيادة السياسية للبلدين تساعد في النجاح في المشاريع القادمة في ميناء سفاجا وميناء السخنة وقطاع النقل النهري.